繼第二副所長後 北市警全面試辦第二副隊長制

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）台北市警察局自民國108年起試行增設「第二副所長」制度後，為減輕秏損和培養刑事人才，109年也先從2個分局試辦「第二副隊長」，今天證實因成效不錯，已開始全面擴大試辦。

為減輕派出所所長、副所長工作壓力和較繁忙的派出所工作量，市警局自108年元旦起試行增設「第二副所長」制度；由於北市刑事偵查隊長工作壓力大，為減輕刑事人才秏損和培養，隔年9月也先從中山和萬華分局試辦「第二副隊長」制度。

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市警局今天證實，試辦期間發現此制度能幫忙各分局偵查隊長分憂解勞，以及協助處理公文，留守輪值天數也因此降低不少，又能培養基礎刑事人才，經警政高層評估並獲台北政府核准後，決定全面擴大試辦，現已推行12個警分局，僅文山第一、二警分局偵查隊員額較少而除外。

市警局刑事警察大隊表示，未來視試辦成效後，將向警政署建議，盼能比照派出所的「第二副所長」制度，讓「第二副隊長」制度也能法制化。（編輯：方沛清）1110301