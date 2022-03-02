移工遭同鄉拘禁凌虐勒贖 移民署破越南籍暴力集團

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（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）阮姓越南移工因債務糾紛替友人出頭，反遭武姓失聯移工夥同其他越南籍共犯強押至曾文水庫附近民宅拘禁凌虐，家屬匯贖金到台灣，阮姓移工才被釋放，移民署循線拘提4名犯嫌。

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊今天宣布聯手警方破獲越南籍擄人勒贖暴力集團。阮姓越南移工替友人出頭，卻在民國110年5月中旬遭武姓失聯移工夥同其他越南籍共犯強押到曾文水庫一帶民宅拘禁，並以鋁棒、鐵鍊及BB槍射擊凌虐，再將施暴影片以通訊軟體LINE傳給阮男在越南的家屬索討贖金2億3000萬越南盾（新台幣約27萬6000元）。

彰化縣專勤隊今天透過新聞稿表示，全案由彰化地方檢察署指揮彰化縣專勤隊、科技偵查隊、彰化縣警察局和美分局偵查隊組成專案小組，經通訊監察及跟監蒐證，陸續前往苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市等地，將越南籍武姓男子及相關犯嫌共4人拘提到案。

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彰化縣專勤隊副隊長陳丁福接受媒體聯訪說，被害人家屬將贖金匯到台灣後，阮姓移工獲釋並報案，專案小組前往武姓失聯移工台南住處逮人，並查獲毒品安非他命3.2公克、1把涉案BB槍等證物，全案由彰化地檢署依擄人勒贖罪嫌起訴。

陳丁福指出，嫌疑人除有主嫌武姓失聯移工，也包含1名來台就學的越南籍留學生、2名合法移工，武姓主嫌吸收組成暴力討債集團，違背社會公共秩序與善良風俗，移民署秉持「保障合法，打擊非法」精神，持續維護社會治安，呼籲在台外來人口勿以身試法。（編輯：郭諭儒）1110302