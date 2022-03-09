漁船運550公斤安毒市價逾10億 船長等4人被起訴

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南地檢署指揮海巡署與台南警方於去年11月查獲漁船運輸重量逾550公斤安非他命，市價初估逾新台幣10億元。檢方今天宣布偵查終結，將船長盧男等4人提起公訴。

台南地檢署今天發布新聞稿指出，此案為行政院海洋委員會海巡署艦隊分署第四海巡隊接獲線報，盧姓男子將把平時捕魚用漁船開至公海，議定以1800萬元至2000萬元代價，為毒品犯罪集團運輸第2級毒品甲基安非他命，報請檢察官錢鴻明指揮，結合台南市第六警分局組成專案小組偵辦。

台南地檢署指出，專案小組追查發現盧男去年11月1日晚間與2名船員駕駛漁船自安平商港安檢站申報出關，隔日清晨在高雄外海向不詳註冊國籍的大型商船取貨，由商船以起重機吊掛大型飼料袋包裝的安非他命共21袋到漁船甲板，隨後將21袋毒品搬入駕駛艙內藏放並以棉被遮掩。

台南地檢署表示，盧男為掩飾載運毒品，駛返安平港途中順道捕撈少量漁獲，11月3日進港後通知販毒集團成員可以取貨，並聯繫陳姓男子以100萬元代價，以開車方式運輸毒品，專案小組成員在陳男登船後到船上執行搜索，在駕駛艙內查獲總毛重超過550公斤第2級毒品甲基安非他命，市價初估逾10億元。

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南檢指出，專案小組並查扣供犯罪所用漁船及自小客車等物品，所查扣漁船曾於今年3月1日進行偵查中變價拍賣。

南檢指出，檢察官偵查後認為盧男與另2名船員犯毒品危害防制條例第4條第2項運輸第2級毒品、懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口等罪嫌。陳男已著手實施運輸毒品行為，涉犯毒品危害防制條例第4條第6項、第2項運輸第2級毒品未遂罪嫌，依法對4人提起公訴。（編輯：郭諭儒）1110309