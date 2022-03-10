更多編輯台推薦新聞：
喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權
國際

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

越南女子胸口中刀不治 台南警追緝逃逸越籍男

2022/3/10 22:39（3/10 22:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市消防局10日晚間獲報，稱佳里區一處民宅有名女子遭刀刺中，消防人員到場時發現女子已無呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治。警方在事發現場圍起封鎖線，初步調查死者是越南籍移工，疑在租住處與男友談分手，遭對方以利刃攻擊。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月10日
台南市消防局10日晚間獲報，稱佳里區一處民宅有名女子遭刀刺中，消防人員到場時發現女子已無呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治。警方在事發現場圍起封鎖線，初步調查死者是越南籍移工，疑在租住處與男友談分手，遭對方以利刃攻擊。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南10日電）1名越南籍女子今晚疑似在台南市佳里區租住處與越南籍男友發生衝突，遭對方以利刃刺中胸部，經送醫後宣告不治，涉嫌行凶的男子事後逃逸，警方全力追緝中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市政府消防局在晚間7時許獲報，指稱在佳里區一處民宅有名女子遭刀刺中，消防人員趕到現場時，發現女子已無呼吸與心跳，胸口插有一把刀，雖緊急送往醫院，但經急救後仍宣告不治。

轄區佳里警分局員警案發後在現場圍起封鎖線，經初步蒐證調查，發現死者是年約40多歲的越南籍移工，疑似今晚在租住處與男友談分手，遭對方以利刃攻擊，警方鎖定1名騎電動自行車離開現場的男子涉有重嫌，正全力追緝中。（編輯：謝雅竹）1110310

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族