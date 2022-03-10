越南女子胸口中刀不治 台南警追緝逃逸越籍男

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市消防局10日晚間獲報，稱佳里區一處民宅有名女子遭刀刺中，消防人員到場時發現女子已無呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治。警方在事發現場圍起封鎖線，初步調查死者是越南籍移工，疑在租住處與男友談分手，遭對方以利刃攻擊。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南10日電）1名越南籍女子今晚疑似在台南市佳里區租住處與越南籍男友發生衝突，遭對方以利刃刺中胸部，經送醫後宣告不治，涉嫌行凶的男子事後逃逸，警方全力追緝中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府消防局在晚間7時許獲報，指稱在佳里區一處民宅有名女子遭刀刺中，消防人員趕到現場時，發現女子已無呼吸與心跳，胸口插有一把刀，雖緊急送往醫院，但經急救後仍宣告不治。

轄區佳里警分局員警案發後在現場圍起封鎖線，經初步蒐證調查，發現死者是年約40多歲的越南籍移工，疑似今晚在租住處與男友談分手，遭對方以利刃攻擊，警方鎖定1名騎電動自行車離開現場的男子涉有重嫌，正全力追緝中。（編輯：謝雅竹）1110310