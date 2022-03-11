神農獎得主茶行涉賣混充茶葉 遭檢方偵辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣11日電）曾獲神農獎的台東知名茶行，涉嫌以境外茶葉混充台灣高級茶葉販售，台東地檢署昨日傳訊茶行蘇姓夫妻，偵訊後分別以新台幣10萬元交保，這也是台東首起賣混充茶葉牟利案件。

台東地檢署今天上午發布新聞稿表示，檢察官林永指揮台東縣警察局刑事警察大隊科技偵查隊、偵一隊及台東分局，會同衛生福利部食品藥物管理署及台東縣衛生局食藥科，共同偵辦台東茶行涉嫌以境外茶葉混充台灣高級茶葉販售。

昨天上午在卑南鄉明峰村蘇姓夫妻2人住處、工廠及賓朗村門市搜索，當場查扣疑似混充茶葉282斤等物，並傳喚、偵訊蘇姓夫妻及員工等4人後，認為蘇姓夫妻2人涉有詐欺及就商品原產國為虛偽標記等罪嫌，分別諭知以新台幣10萬元具保，相關案情，已逐步釐清。

台東地檢署表示，2月接獲食品藥物管理署告發，某茶行疑似以境外茶葉混充台灣高級茶葉販賣，檢察官曾親自前往門市明查暗訪，並採買茶葉以確認其事，指揮司法警察多日蒐證並送驗鑑定後，認茶行涉有詐欺等罪嫌，遂聲請搜索票後，昨日展開搜索、傳喚行動，藉以查明相關案情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東地檢署主任檢察官謝長夏今天接受中央社記者電話訪問表示，這是台東第1起以境外茶葉冒充台灣高級茶茶葉販售，牟取暴利案件。台灣茶葉優良品質世界聞名，是許多國外遊客必買伴手禮，更是全民資產，少數不良廠商劣行，將使台灣茶葉蒙羞，地檢署持續積極辦理查緝，以捍衛民眾食的安全。

遭檢方偵辦的茶行夫妻，曾經獲得全國十大神農獎，夫妻製茶奮鬥過程曾在台東傳為佳話。（編輯：郭諭儒）1110311