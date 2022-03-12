婦人於社區SPA池溺斃 管理公司判賠121萬餘元

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（中央社記者蕭博文台北12日電）新北市劉姓婦人於自家社區SPA池溺斃，案經家屬求償，士院認為，受委任管理SPA池的管理公司未落實查核身分，導致年長婦人使用SPA池時發生意外，日前判決賠償121萬餘元。

士林地方法院判決書指出，劉姓婦人的丈夫、3名子女提起求償訴訟主張，劉婦於民國107年8月間前往社區內的俱樂部SPA池舒展筋骨，因遲未返家，劉婦丈夫與女性管理員前往查看，赫見劉婦已溺斃於SPA池中。

劉姓婦人的丈夫、子女認為，社區管理委員會違規設置SPA池，且設備故障未維修，受委任負責維護管理社區俱樂部的管理公司也未善盡管理責任，向管委會、管理公司求償。

法官審理後認為，劉姓婦人在池內跌倒，造成頭部血腫、溺水，最後因呼吸衰竭死亡，與SPA池是否為違規設置及設備損壞並無關係，管委會免負賠償責任。

但法官發現，社區俱樂部使用管理規範規定，65歲以上住戶應由同性成年家人陪同才可使用SPA池，管理公司顯未就使用者身分落實查核制度，導致當時已超過65歲的劉婦獨自使用SPA池。

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法官認為，管理公司未能確保提供的服務無安全上的危險，依消費者保護法規定應負賠償責任，但審酌劉婦未遵守俱樂部使用管理規範，獨自1人使用SPA池，導致跌倒時無家人在旁即時處理而發生憾事，應負一半的過失責任。

法官考量劉婦丈夫、子女所受的精神痛苦，及劉婦也有過失，判管理公司賠償4人各新台幣25萬元的精神慰撫金，連同喪葬費等費用，共應賠償121萬餘元。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110312