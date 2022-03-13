禾馨集團診所涉詐保 檢警第2波搜索約談逾20人

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（中央社記者林長順台北13日電）禾馨集團多家診所疑涉詐保案，台北地檢署今年1月間展開首波搜索約談，諭令禾馨集團營運長林思宏以新台幣500萬元交保。檢警上週展開第2波搜索約談行動，約談逾20人。

檢警接獲檢舉，禾馨集團5家診所疑出具不實醫療診斷證明，讓孕婦、產婦向保險公司申請醫療給付，每份請領約超過10萬元保費，以可能涉案的近300份病歷數推算，牽涉詐保金額上看約3000萬元。

北檢今天1月間指揮刑事局兵分29路搜索，約談包括集團營運長林思宏、涉案醫師、孕婦、產婦等25人到案。檢察官漏夜偵訊後，諭令林思宏500萬元交保，涉案醫師薛雅蓮、黃貴帥各100萬元交保，吳孟宗200萬元交保、林冠宏300萬元交保。

禾馨醫療集團發表聲明，尊重院內所屬醫師針對個案專業醫療判斷，不介入及指示醫師提供醫療服務及相關證明；媒體臆測院方牽涉詐保金額約數百萬元，為不正確內容，將充分配合檢警調查工作，盡速釐清事實真相。

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檢警過濾相關卷證、證詞後，上週展開第2波搜索、約談行動，據了解，被約談者包括病患、保險經紀人等超過20人。檢察官複訊後，諭令相關被告2至5萬元交保。

有媒體報導，檢警查出有身兼保險經紀的病患知悉理賠漏洞，慫恿醫師配合開立客製化醫療收據，策畫整起詐保事件，專案小組成員透露不知道此事；偵辦的檢警則以偵查不公開為由，不願回應。（編輯：陳仁華）1110313