空著駕駛座從副駕位開車 警方：危險駕駛行為

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）近日有網友在網路上貼出影片，有男性空著汽車駕駛座，坐在副駕單手單腳跨過中間開車，還把車輛開上高架道路。高雄警方對此回應，這已屬危險駕駛行為，最高可罰2萬4000元。

近日有網友以「震撼！比特斯拉還猛的自動駕駛！！」為標題發布貼文，表示「我原以為開特斯拉睡覺已經很猛了，現在居然有車子連駕駛座都不用坐人就可以上高速！！」並貼出一段影片，片中汽車駕駛座上沒有人，位於副駕的男性伸出左手握住方向盤、左腳跨過中間踩油門、剎車控制車輛，甚至還這樣開上高架道路。

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貼出這個影片的網友表示，副駕坐上的男生為高雄某學校大學生。對此高雄市警察局交通警察大隊今天回應，這樣的駕駛行為屬危險駕車，已觸犯「道路交通管理處罰條例」，可處新台幣2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，若因此肇事，可對肇事者吊銷駕駛執照。

事發後有不少網友撻伐「果然是在山上、特別猴」、「每次這種的非得要出事撞死人了才在那裡說我不知道會這麼嚴重」、「請問一下什麼時候要辦公祭，我可要好好觀摩觀摩」，認為影片中的人開車方式實在太過危險。（編輯：黃世雅）1110313