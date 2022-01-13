危險駕駛肇事 金管會最快第4季加重強制車險保費

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危險駕駛造成的交通事故頻傳，金管會將出手針對重大違規肇事者加重強制車險投保義務人保費。（警方提供）

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（中央社記者謝方娪台北13日電）危險駕駛造成的交通事故頻傳，金管會將出手針對重大違規肇事者加重強制車險投保義務人保費。金管會指出，相關規定預計將在第3季完成，最快第4季開始實施。未來嚴重超速、路上蛇行等危險駕駛將被提高強制車險保費。

金管會今天舉行新春記者會，會中定調今年施政重點6大關鍵字，包含永續發展、科技資安、資本市場、普惠金融、金融韌性、權益保護。在「普惠金融」亮點措施中，金管會預計最快在今年第4季針對危險駕駛等重大違規肇事者，加重強制車險投保義務人保費。

金管會主委黃天牧說，配合行政院道路交通安全政策，經過和交通部討論後，金管會決議在強制汽車責任險上，針對道路交通處罰條例定義的重大違規肇事，比照酒駕機制祭出加費措施。

金管會保險局長施瓊華表示，目前針對酒駕已有強制車險保費加費機制，未來針對重大違規事件肇事也將對投保義務人予以加費，交通重大違規例如嚴重超速、路上蛇行等危險駕駛行為。

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施瓊華說，加重保費額度將待公路總局就近5年經驗資料送至保發中心，比對過去損失經驗試算相關費率，相關規範將在第3季完成，最快第4季正式上路。

根據道路交通處罰條例第43條規定，在道路上蛇行或以其他危險方式駕車；行車速度超過規定的最高時速60公里；任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道；非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停等，若因此肇事，將處以罰鍰並吊銷駕駛執照，也是金管會將加重強制車險保費的範圍。（編輯：潘羿菁）1110113