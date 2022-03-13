找工作不順心情煩悶 男子引爆瓦斯桶致80%燒燙傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺新北13日電）新北市萬里區一名張姓男子疑找工作不順心情不佳，下午拖著2桶瓦斯到屋內開啟瓦斯點燃引發氣爆，全身約有80%面積受有燒燙傷，目前意識清楚，送往內湖三軍總醫院急救。

新北市消防局下午3時35分接獲通報，萬里區瑞泉路一間磚造三合院民宅發生火警，立刻出動各式救災車輛20輛和47名人員前往搶救，消防抵達時民宅已全面燃燒，火勢在下午4時25分撲滅，燃燒面積約60平方公尺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

37歲張姓男子全身約有80%面積受有二度以上燒燙傷，所幸意識清楚，送往內湖三軍總醫院治療。

據瞭解，失業的張姓男子，近期精神狀態不佳，加上找工作不順心情煩悶，下午突然亂摔家裡物品，母親好言相勸不成，他還把擺放在廚房外的瓦斯桶拖到屋內，引爆前還喃喃自語說著「找工作都沒給我消息」，所幸張父事發當時正在外工作，張母則在屋外打電話，兩人並未受傷。（編輯：李錫璋）1110313