新桃電廠火災初估財損3億 暫無法確認供電時程

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）位在關西鎮的新桃電力股份有限公司今天上午傳出火警，新竹縣消防局獲報後前往搶救，已將火勢撲滅，財損初估約新台幣3億元，至於何時可恢復供電，還無法確認時程。

新竹縣消防局向中央社記者表示，今天近上午10時獲報新桃電力股份有限公司發生火警，立即派遣共18車43人前往搶救，所幸無人員受傷受困，而起火原因仍待釐清。

消防局指出，已將火勢撲滅，不過，因現場溫度過高，目前仍由關西分隊持續現場灌水降溫中，另外，根據廠方表示，此次火警初步估計損失約3億元，至於何時能恢復供電，因還需釐清這次的損壞情形與後續檢修等，短時間內仍無法確認復電時程。

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台電下午表示，民營新桃電廠非台電機組，台電輸變電設備供電正常，這座電廠機組已緊急停機，影響約60萬瓩供電能力，預估下午4時至晚間7時尖峰備轉容量率7.23%。

台電指出，已派員了解並協助民營新桃電廠，掌握電力供需變化狀況，即時因應確保穩定供電，白天評估有太陽光電量挹注系統供電能力，必要時也可啟動需量反應及抽蓄水力等多元措施，以提高供電裕度，整體供電無虞。（編輯：方沛清）1110314