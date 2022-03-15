性侵累犯惡狼尾隨女學生強壓 雄檢聲押獲准

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）有多項性侵前科的陳姓男子去年底先尾隨女高中生，在廁所強壓性侵未遂；1個多月後又尾隨另名國中生落網，雄檢將他依強制、妨害性自主罪起訴，昨天聲押獲准。

高雄地檢署起訴指出，43歲陳男曾因對未滿10歲女童犯下加重強制性交案遭判7年8月，並於民國97年入監，但他105年假釋出獄後，又在107年4月以經紀人身分試圖性侵1名女藝人，並被依藥劑強制性交未遂罪判6年徒刑，但他在服刑前又接連再犯下2件妨害性自主案。

雄檢指出，陳男去年12月9日下午6時多在高雄鳳山某間寶雅百貨內發現1名女高中生要上廁所，便尾隨進入反鎖廁所大門，待女高中生上完廁所再將對方推至最裡面靠牆處緊貼，甚至持刀靠近女高中生臉部左側威脅，所幸女高中生大聲呼喊同行友人，陳男才見事跡敗露落跑。

高雄市政府鳳山警分局循監視器畫面逮捕陳男，依妨害性自主罪移送高雄地檢署後，檢察官諭令交保；不料事隔1個月多他又在三民區尾隨女國中生進入公寓，並於樓梯間以性騷擾言語詢問對方，幸女國中生趁隙奔跑回家，由母親報警逮人。

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陳男落網後辯稱因女高中生和他輕生過世的「乾女兒」很像，只是想跟對方說話才上前。且過程中也沒拿出刀子，只有跟對方說「我身上有刀子，不要吵」，希望能嚇嚇對方等語。至於尾隨女國中生部分，陳男則辯稱只有問對方喜歡什麼顏色。

檢方偵辦時經勘驗義大大昌醫院女高中生診斷證明書，女高中生下巴和右手挫傷、左眼微血管充血等傷勢，以及相關證詞，不採信陳男說法，審酌他曾有多項前科且經醫師評估有反社會人格障礙症，認為其再犯風險高，據此依妨害性自主、強制等罪起訴他，昨天向高雄地方法院聲押獲准。（編輯：郭諭儒）1110315