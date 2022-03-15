男大生趁社團慶功疑性騷擾學姊 檢方依法起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義縣某大學1名男大生被控109年9月間利用社團慶功機會，撫摸學姊左大腿內側，校方調查確有性騷擾行為，涉案男大生辯稱當下無意識，檢方依違反性騷擾防治法起訴。

嘉義地檢署發布的起訴書指出，涉案男大生於民國109年9月25日晚間參加學校調酒社舉辦的慶功宴，趁著坐在身旁學姊與眾人聊天說笑，接續以右手撫摸學姊的左膝蓋、大腿外側，學姊發現後，即刻以手將學弟的手撥開。

當下，涉案男大生並未因此收斂，仍再次以左手撫摸學姊左大腿內側，學姊則以手抵擋、撥開，並出言斥責，這名男大生才向學姊致歉，未再有騷擾行為。

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校方表示，疑被性騷擾的女大生則向學校提出性騷擾申訴，經成立性別平等教育委員會調查，結果認定當年是大二學生的男同學確實有性騷擾行為。這名女大生也對性騷擾的學弟提告，後來遭警方函送法辦。

檢方認為，涉案的男大生以手掌撫摸學姊膝蓋、大腿內側及外側行為，足以被認定是男女間親密，且含有性意識挑逗、愛撫行為，而這種行為也已引起女大生嫌惡之感，因此，這名男大生所為，涉及性騷擾防治法第25條第1項的意圖性騷擾乘人不及抗拒而為觸摸身體隱私部位罪嫌。（編輯：黃世雅）1110315