張天欽被判撤職 第7度提再審遭駁回

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（中央社記者劉世怡台北17日電）前促轉會副主委張天欽107年間遭爆料為選戰打手，請辭獲准，並遭監察院彈劾。公懲會（已改為懲戒法院）判撤職及停止任用2年。張天欽不服提再審、上訴等被駁回6次，日前又提再審，法院判決駁回。

張天欽這次以再審程序中，監察院院長原為張博雅，109年8月1日變更為陳菊，應準用行政訴訟法再準用民事訴訟法相關規定，其訴訟程序當然停止，需有承受訴訟之聲明後，法院始得裁判等理由聲請再審。

懲戒法院日前認為，張天欽以同一事由提起再審之訴，並非合法，判決駁回。

全案緣於，前促轉會副研究員吳佩蓉向媒體爆料錄音檔，指張天欽於民國107年8月24日在會議中點名當時參選新北市長的侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作很可惜」等語，引發各界議論。張天欽事後請辭獲准。

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行政院後來發布調查報告表示，張天欽思慮欠周、言語輕率，嚴重損及促轉會公信力，應負最大程度政治責任，行政院已予以免職。監察院108年10月間通過彈劾張天欽，案件移送公務員懲戒委員會。

公懲會109年10月間認為，張天欽當時為促轉會副主任委員兼發言人，未能以身作則，嚴守行政中立，反而以此違失行為，重創促轉會聲譽，讓促轉會能否推動轉型正義遭受嚴重質疑，已損官箴與人民對政府的信賴，判決撤職並停止任用2年。（編輯：李亨山）1110317