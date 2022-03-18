桃機電纜遭偷剪 警署：強化關鍵基礎設施防護

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內政部警政署18日表示，因應桃機電纜遭偷剪事件和近期國際情勢變化，已立即通報航空、鐵路、港口及其他負責重要資源安維警察機關，立即盤點相關關鍵基礎設施，並加強警方勤務運作，提高警覺以防患於未然。圖為警方於桃園機場巡視情形。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月18日

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）有鑒桃園國際機場電纜線遭人為破壞和國際局勢遽變，警政署今天表示，署長陳家欽已召集相關警察機關首長與會，要求儘速盤點關鍵基礎設施和加強勤務警戒，以防患未然。

桃機第二航廈11日晚間電力設施遭人為破壞跳電，桃機公司表示，除報警處理全力配合偵辦，也將向2名犯嫌究責求償，未來將加強保全警戒及巡察等安全維護相關工作。

對此，警政署今天發布新聞稿表示，因應桃機事件和近期國際情勢變化，已立即通報航空、鐵路、港口及其他負責重要資源安維警察機關，立即盤點相關關鍵基礎設施，並加強警方勤務運作，提高警覺以防患於未然。

除此之外，陳家欽也相當重視各關鍵基礎設施安全防護工作，昨天上午已召集負責機場、港口、油氣、電力、水庫等重要關鍵基礎設施防護的警察機關首長，共同召開「強化關鍵基礎設施研商會議」，要求其協同事業主管部門率幹部們逐一檢視所負責的防護關鍵基礎設施潛藏安全脆弱點。

同時，針對影響機構功能運作的主設施、電力、通信所在位置和主要管線，進行全面盤點並詳實檢討各安全崗哨，妥適調整崗哨位置、人力或勤務運作，進而強化安全巡檢，以提升防護規格至最高層級。

警政署說，已協調交通事業主管部會通報所屬單位，協助各警察機關檢討保安工作及提升防護措施，並透過增加保全人力、強化進出人員辨識及運用科技設備，像是監視器、照明、警示設備等方式，建構全面安全防護網。

另外，警政署也已組成聯合督導小組，近期將到各重要關鍵基礎設施現地檢視防護工作執行成效，提升關鍵基礎設施防護韌性。（編輯：張銘坤）1110318