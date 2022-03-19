天母車禍1死2傷 士檢命駕駛交保扣車凍結不動產

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（中央社記者蕭博文台北19日電）台北市士東路附近昨天發生一起嚴重車禍，簡姓男子開車疑未注意前方狀況，衝撞3名路人釀1死2傷。士檢今天複訊後，諭知簡男新台幣20萬元交保，並扣車、凍結不動產。

檢察官認為，簡男涉犯過失致死罪嫌疑重大，今天下午諭知交保，並命簡男交付肇事車輛、行車執照及駕駛執照，並不得移轉名下所有不動產，防範簡男脫產逃避賠償責任甚至逃亡。

全案起於18日晚間6時許，台北市士林區士東路、芝玉路2段附近路口發生嚴重交通事故，39歲簡姓男子駕駛轎車疑不明原因，衝撞在行人穿越道的3名女子，造成66歲謝姓女子傷重，送醫搶救後不治，另2名17歲女學生腿部骨折。

警方針對簡姓男子酒測，酒測值為零。

警方到場後，把簡姓男子帶回，今天上午警詢後依過失致死罪嫌把簡男移送士林地檢署偵辦。簡男初步供稱，依正常速度行駛，為閃避前方車輛，在變換車道時，不慎釀成車禍意外。

警方表示，簡姓男子沒有超速、酒駕等前科紀錄，為釐清簡男是否有超速等狀況，正調閱附近路口監視器畫面擴大偵辦。

簡姓男子被警方移送時在媒體前供稱，對不起家屬，真的很抱歉，並希望駕駛到路口都能減速慢行，且希望可到醫院探視受傷女學生。（編輯：張銘坤）1110319