天外飛來鐵片砸死女教師 屏警緝凶直言如大海撈針

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）行經台88李姓女教師遭鐵片重砸身亡，屏東警不眠不休，調閱監視器、清查鐵片來源、過濾2000輛車，今天宣布偵破；還原天外飛來鐵片，讓警方不禁直言，過程如大海撈針。

回顧這起驚悚車禍案件，3月17日清晨6時50分，62歲李姓女教師開車前往高雄上班，行經台88快速道路屏東萬丹路段，遭一面重達4.9公斤鐵片重擊頭部，警方勘驗李師行車紀錄器，發現鐵片是從對向車道噴來，不到1秒時間，根本來不及反應，李師當場死亡。

為追查這面「天外飛來的鐵片」，警方接獲報案後立即組成專案小組啟動偵辦。屏東縣警察局屏東分局偵查隊長葉憲威接受媒體聯訪表示，動用62名警力，調閱台88快速道路、國道三號雙向以及潮州地區平面道路等多處監視器畫面，3天來不眠不休，過濾2000輛以上車次。

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葉憲威說，事故現場找到一面染血鐵片，再勘驗李師行車紀錄器比對，鐵片就是砸入李師車內的物件，檢視鐵片發現屬於特定車型、特定年份的零件，因此大大縮小清查對象。

葉憲威指出，為加速釐清鐵片來源，訪查各家大型車輛修配廠、比對掉落物，再依據李師車輛錄下部分過程，透過行車紀錄器進行物理原理反推，交集出可能的涉案車輛；同時進行過濾監視器，只是事故發生地點在快速道上，不比平面道路岔路多，設置較多的監視器，找到車牌相對耗時，警方因此擴大調閱，終於在19日凌晨解析出車牌號碼，立即帶回涉案駕駛與車輛偵辦。（編輯：陳仁華）1110320