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台美日澳斯辦國際研習營 聚焦數位犯罪防制

2022/3/22 11:59（3/22 12:21 更新）
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法務部調查局22日與美、日、澳、斯洛伐克等國，共同舉辦全球合作暨訓練架構（GCTF）數位犯罪防制國際研習營，調查局長王俊力（圖）致詞時表示，數位犯罪影響層面廣，期望透過研習營激盪辦案思維，提升犯罪防制技能。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年3月22日
法務部調查局22日與美、日、澳、斯洛伐克等國，共同舉辦全球合作暨訓練架構（GCTF）數位犯罪防制國際研習營，調查局長王俊力（圖）致詞時表示，數位犯罪影響層面廣，期望透過研習營激盪辦案思維，提升犯罪防制技能。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年3月22日
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（中央社記者蕭博文台北22日電）法務部調查局今天與美、日、澳、斯洛伐克等國，共同舉辦全球合作暨訓練架構（GCTF）數位犯罪防制國際研習營，以數位犯罪防制為討論核心，盼推升國際合作，消弭跨境犯罪。

調查局發布新聞稿出，台灣、美國於2015年6月合作成立「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework，簡稱GCTF），日本與澳洲於2019年和2021年分別加入。

新聞稿指出，GCTF透過舉辦共同關切議題訓練課程，建構理念相近國家因應世界趨勢連結；調查局自2018年GCTF首次納入執法項目迄今，已舉辦過4次研習營，累積近千名各國執法官員與會，實質擴大國際參與，深化台灣與美國及全球盟邦友好夥伴關係。

調查局表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，各國採取邊境管制及居家隔離等方式防範，加重人們對網路依賴，也導致數位犯罪更加猖獗。

新聞稿指出，調查局今天與外交部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會（JTEA）、澳洲辦事處（AO）及斯洛伐克經濟文化辦事處（SECO）共同舉辦數位犯罪防制國際研習營，以線上會議方式研討策進作為。

調查局長王俊力透過影片致詞表示，數位犯罪影響層面廣，近期深度偽造（Deepfake）技術成為境外敵對勢力進行資訊戰、認知戰的工具，嚴重威脅社會秩序，而虛擬貨幣造成的金流斷點，凸顯跨國合作的重要性，期望透過研習營激盪辦案思維，提升犯罪防制技能。

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調查局說，研習營由美國、澳洲、日本及斯洛伐克相關單位專家與調查局洗錢防制處及資通安全處人員以跨境視訊會議方式分享各國案例與經驗，邀請30餘國、近350名執法人員上線參與，期與各國建立安全夥伴關係。

調查局指出，今年研習營因應急遽增加的虛擬資產網路犯罪態樣，以數位犯罪防制為討論核心，著重理論技術與實務經驗結合，未來也將持續精進執法能量，推升國際合作。（編輯：方沛清）1110322

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