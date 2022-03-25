鎮瀾兒童家園網站被入侵詐財 2名車手遭檢方起訴

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）由大甲鎮瀾宮成立的「鎮瀾兒童家園」去年網站遭駭客入侵竊取捐助人個資進行詐騙，檢警逮捕2名車手，台中地檢署今天偵結，依加重詐欺取財罪嫌將2人提起公訴。

鎮瀾宮於去年8月間曾召開記者會提醒捐助人，因為有捐助人接到詐騙電話，要求提供信用卡資料核對身分，還有到提款機操作等，已有多人依指示匯款，被騙走90多萬元。

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警方接獲報案後，循線追查有詐騙集團騙取民眾銀行提款卡及密碼後，再假冒鎮瀾兒童家園員工名義，打電話給捐助人表示捐款系統設定錯誤，要求被害人依指示操作提款機以解除設定，導致3名被害人分別被騙取9萬元、2萬元、2萬多元。

警方循線查獲擔任詐騙集團車手的葉姓男子與陳姓男子將2人移送法辦，檢方進一步追查2人還涉及另外3件詐騙案，擔任車手得手16萬多元，全案經偵結後，依加重詐欺取財罪嫌將2人提起公訴。（編輯：謝雅竹）1110325