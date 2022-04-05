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遊艇油錶故障24人海上漂流 海巡馳援戒護均安

2022/4/5 18:01
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（中央社記者洪學廣高雄5日電）一艘春字號遊艇昨天下午在高雄外海因油錶故障致沒油失去動力漂流，船上24人待援。高雄海巡隊獲報派艇馳援，結果遊艇人員已先聯繫友船拖帶，海巡全程戒護，人艇均安。

海巡署艦隊分署高雄海巡隊昨天下午4時30分接獲塔台通報，一艘春字號遊艇在高雄港二港口西南方約2.5浬處海域失去動力漂流中，船上24人（船長1名、乘客23名、均本國籍）待援，請求海巡署派艇前往救援。

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高雄海巡隊派遣線上艦艇馳援，並順利在下午4時45分與求援遊艇會合，遊艇郭姓船長表示，是因油錶故障導致油料用盡失去動力，已自行聯繫友船前來拖帶，遊艇上24人均安；忠字號友船下午6時多抵達後隨即拖帶春字艇航向高雄港，海巡則在旁全程戒護，晚間順利航抵高雄港22號碼頭停靠。

高雄海巡隊表示，海巡署面對急難救助案件，秉持「時間即生命、速度即希望」宗旨為民服務，呼籲船艇出港前應做好各項航前檢查，平時應加強機械維保、注意氣象變化；海上如遇緊急事故需救援，可撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將馳赴救援，以保障民眾生命安全。（編輯：陳仁華）1110405

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