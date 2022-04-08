租賃爭議涉誣告 女房東張淑晶判5年6月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北8日電）女房東張淑晶因租賃糾紛控告多名房客，一、二審法院認為，張淑晶使房客無端涉訟造成身心巨大壓力，嚴重浪費司法資源，依誣告罪判刑5年6月，案經最高法院駁回上訴定讞。

一審新北地方法院判決指出，張淑晶自民國103年起，陸續出租位於新北市新莊區、中和區2處、板橋區2處、永和區的套房給29組承租人，疑因不滿房客搬走、不續約等，提告詐欺、毀損、偽造文書等罪嫌。

一審認為，張淑晶明知被害人多為經濟弱勢，或尚未成年、剛成年的學生，卻利用承租人急於租房子，以話術使承租人輕易相信於連帶保證人欄位書寫的姓名，僅供聯絡使用，卻在控告房客時，對聯絡人一併提告，且提告內容多不附證據，已構成刑法誣告罪。

一審審酌，張淑晶輕易對房客等人提告，目的僅是獲取經濟利益，卻耗費國家司法資源甚鉅，並使被害人無端受刑事偵查，破壞租賃雙方信賴關係，依誣告罪判處有期徒刑5年6月。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

案經上訴，二審由台灣高等法院審理；二審指出，張淑晶提告多達55人（一審判決誤載為56人），自應受相當程度刑事非難，一審量刑妥適，駁回上訴，維持原判。案經最高法院昨天駁回張淑晶上訴而定讞。

另一方面，張淑晶因妨害強制執行偽造租約，遭判刑8月定讞，去年10月遭拘提入監執行；張淑晶另涉詐欺房客案，二審判刑9年8月，其中1年2月得易科罰金，經上訴，現由最高法院審理中。（編輯：李錫璋）1110408