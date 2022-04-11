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冒充愛滋病患躲兵役 6男子遭緩起訴處分

2022/4/11 14:04
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（中央社記者林長順台北11日電）陳姓男子等6人為逃避兵役，找愛滋病患代為體檢，取得證明不用當兵。陳男事後打算結婚，卻不斷收到衛生單位通知回診，只好自首。北檢偵辦後，將陳男等6人緩起訴處分。

檢方調查，陳男等6人分別自民國106年到108年間，以新台幣2萬元到3萬元不等金額代價，找愛滋病患者代為到醫療院所體檢，經確認為愛滋患者後，陳男等人取得全國醫療服務卡，再持此卡到各縣市指定兵役醫院複診，取得免服兵役資格。

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陳男作弊過關後，打算與女友結婚，卻一再收到地方衛生局通知，要求他回診。為了避免未婚妻誤認他罹患愛滋病，陳男主動向檢方自首。檢方循線找到另5名企圖以此方式逃避兵役的男子。

檢方查出，當時冒用陳男等6人身分去體檢的愛滋病患已死亡，將他不起訴處分；陳男等6人到案坦承犯行，檢察官依違反妨害兵役條例等罪將他們緩起訴處分，期間1年，陳男須支付公庫2萬元，其餘5人須支付公庫3萬元。（編輯：方沛清）1110411

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