橋頭桶屍案 行凶情侶二審各判19年7月、17年8月

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高捷橋頭糖廠站前空地109年發現桶屍，吳姓及熊姓情侶因財務糾紛涉殺害林姓女子滅屍，一審吳男遭依殺人等罪判19年4月、熊女17年8月，高雄高分院今改判吳男19年7月，駁回熊女上訴。

高雄高分院今天上午9時10分依共同犯殺人、私行拘禁、遺棄屍體等罪，改判吳男19年7個月徒刑，熊女部分駁回上訴，維持原審17年8個月徒刑，全案仍可上訴，詳細判決理由稍晚公佈。

全案緣於，45歲吳男及53歲熊女民國103年交往期間，因得知在鳳山經營卡拉OK的55歲林女打算退休，於是由熊女支付新台幣5000元押金後接手。但在吳男搬入後，房東因不願承租房屋繼續從事卡拉OK ，向吳男表示無法依約盤讓。

兩人不滿林女明知房東不願房屋繼續開設卡拉OK店，仍盤讓店面，於是在103年12月12日約林女到卡拉OK店商討盤讓事宜，但口角演變成肢體衝突，2人連夜毆打林女造成甲狀軟骨骨折，全身多處瘀血、撕裂傷。

2人毆打完後隔天凌晨決定將林女載往偏遠地區放人，於是將她帶上車，並為控制行動，要她飲用摻安眠藥礦泉水。然而當還在開車尋找棄置地點時，林女就因傷勢過重死亡，2人發現後，經熊女實施人工呼吸無效，於是先找地點埋屍。

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同月17日，兩人為避免警方追查，挖出遺體帶往橋頭某空地，並由吳男挖洞，放入裝有林女遺體的塑膠桶，倒入鹽酸後，再以水泥將桶子覆蓋。直至109年4月2日，空地地主請人到場除草，怪手挖破塑膠桶，才讓林女遺體重見天日。全案經移送橋頭地檢署偵結起訴。

橋頭地方法院一審依吳男、熊女涉共同犯私行拘禁、共同殺人、遺棄屍體罪，判處吳男19年4個月、熊女17年8個月徒刑。（編輯：張銘坤）1110412