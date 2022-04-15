刑事局公布人事異動 23名官警輪調4/18辦離到職
2022/4/15 20:51
（中央社記者劉建邦台北15日電）刑事局今天指出，因應勤、業務需要，調整各外勤大隊、科室主管職缺，共23名官警將在18日辦理離到職。
刑事局這波調動警官名單，分別如下：通訊監察科長林煒翔兼代理科技犯罪防制中心主任，偵五大隊副大隊長陳文哲調任偵五大隊大隊長，反黑科長廖水池調任偵六大隊大隊長，偵四大隊副大隊長柯志仁調任反黑科長。
偵八大隊副大隊長李名盛調任偵四大隊副大隊長，偵查科研究員許志雄調任偵八大隊副大隊長，公關室研究員李建翰調任偵查科研究員，紀錄科研究員何明賢調任公關室研究員，電偵大隊大隊長陳瑞金調任偵防中心主任，偵八大隊大隊長謝有筆調任電偵大隊大隊長。
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偵防中心主任李明道調任偵八大隊大隊長，偵六大隊副大隊長巫建德調任督訓科督察，偵一大隊副大隊長粘迪超調任督訓科督察，毒緝中心研究員李宏倫調任偵三大隊副大隊長，公關室研究員陳桓主調任偵查科研究員，偵查科研究林盟峰調任紀錄科研究員。
督訓科研究員林振耀調任偵查科研究員，督訓科股長康資德調任督訓科研究員，通訊科研究員梁哲賓調任研發科研究員，通訊科股長吳坤龍調任通訊科研究員，鑑識科股長張弘昌調任指紋科研究員，公關室股長游琇調任國際科股長，預防科股長洪國倫調任公關室股長。（編輯：光育）1110415
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