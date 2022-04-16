越南駐台代表拜會蔡清祥 樂意推動刑事司法互助

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駐台北越南經濟文化辦事處新任代表武進勇（左3）13日拜會法務部長蔡清祥（中），蔡清祥表示，希望能加強推動雙邊合作打擊犯罪及司法互助；武進勇則表示，非常樂意協助推動台越刑事司法互助合作，以加強保障台越雙方人民權益。（法務部提供）中央社記者蕭博文傳真 111年4月16日

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（中央社記者蕭博文台北16日電）法務部今天表示，駐台北越南經濟文化辦事處新任代表武進勇日前拜會部長蔡清祥，表示非常樂意協助推動台越刑事司法互助合作，以加強保障台越雙方人民權益。

法務部發布新聞稿說，武進勇13日下午訪問法務部，由部長蔡清祥親自接待；蔡清祥對武進勇新官上任表示竭誠歡迎，並對台越間近來多項合作計畫進展順利，合作執法愉快表達欣慰。

蔡清祥表示，希望能加強推動雙邊合作打擊犯罪及司法互助；武進勇則回應，非常樂意協助推動台越刑事司法互助合作，以加強保障台越雙方人民權益。

蔡清祥在會晤中還提到，過去擔任檢察長時曾帶領檢察官前往越南司法部授課，加強雙邊司法實務交流，另於調查局長任內拜訪越南公安部、司法部，建立雙邊良好關係，並對越南留下深刻印象。

武進勇則表示，越南國民現有近38萬人在台就業、求學與成家，雙方人民具相似的文化習俗，在雙邊經貿上是重要夥伴，也在文化教育等多面向熱絡交流，相信雙邊保持良好互動與溝通，任何障礙必均能迎刃而解。

武進勇說，近來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情所致，台越雙邊交流受限，雙方人員流動困難，期望今年能回復交往互動，並表示願盡一切努力，推動各領域合作關係。

蔡清祥另提到，台越多年來在法務合作交流上基礎深厚，兩國間司法互助合作交流熱絡頻繁，已建立深厚信任基礎，如能深化雙方司法互助合作，對雙方人民權益保障具重大意義。

法務部表示，本次會晤在愉快氣氛中進行，雙方於會後互贈禮品並留影紀念。雖全球疫情再起，但台越關係與司法合作仍能越渡重洋，滿載而歸。（編輯：李錫璋）1110416