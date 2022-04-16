萬華工地疑爆裂物案追出幕後主嫌 警逮9人送辦

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市萬華區中華路附近某處工地去年底遭人放置疑爆裂物，警方逮捕陳姓男子送辦。經多月追查發現，幕後主嫌為張姓幫派分子，警方循線逮捕張男等9人送辦。

台北市警察局萬華分局偵查隊長陳偉仁今天表示，萬華區中華路二段、南海路附近某工地在去年底遭不明人士放置疑爆裂物，經調查發現此物內為紙張等，沒火藥成分，循線逮捕有幫派背景32歲的陳男到案。

警方指出，陳男到案供稱是對建商不滿才犯案，警方研判應有其他人涉案，警詢後把陳男依法送辦，經多月蒐證調查發現，陳男是受張姓男子指使犯案。

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警方查出，35歲的張男對外宣稱是桃園某幫派成員，他疑不滿其他幫派在萬華地區工地圍事，涉多次指派小弟前往工地等處滋事，且曾派員恐嚇果菜批發市場工地的承包商。

警方掌握線索後，日前前往張男等人在雙北市等地住處搜索，逮捕張男等9人到案，並查獲1顆有火藥成分且具殺傷力的物體。警詢後依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌把張男等人移送台北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1110416