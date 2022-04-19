男利用線上投注三方詐欺 彩券行列警示帳戶淪共犯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

30歲蔡姓男子（左）發現高雄某間彩券行因應疫情推出「線上刮刮樂選購系統」便民服務，取得彩券行帳戶後即以「三方詐騙」手法行騙，假賣商品，再提供彩券行帳號下注，害業者淪警示帳戶，高市刑大詢後將他依詐欺罪送辦。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄19日電）蔡姓男子利用彩券行因應疫情推出線上刮刮樂選購系統，以三方詐騙手法假賣商品，再提供彩券行帳號下注，害業者淪警示帳戶，受害者近20人，高市刑大詢後將他依詐欺罪送辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會說明，近來接獲多名民眾報案，指稱有人在臉書假賣遊戲王卡、禮盒、虛擬寶物等詐騙，匯款後卻沒收到東西的受害者近20人，損失共約新台幣30萬元，警方獲報後報請高雄地檢署指揮偵辦，並在蒐證完備後持拘票前往嘉義市西區新民路將主嫌蔡男拘提到案。

警方調查，沉迷運動彩券的30歲蔡男發現高雄某間彩券行因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情推出「線上刮刮樂選購系統」便民服務，只要民眾在彩券行提供帳戶儲值，再到台灣運彩官網點選想下注賽事，將QR Code照片傳給彩券行，就能順利下注。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡男取得彩券行帳戶後即以「三方詐騙」手法行騙，他先在臉書假賣遊戲王卡、禮盒等商品，吸引消費者將商品款項匯入彩券行帳戶內下注，再待下注賽事中獎，就能大剌剌前往彩券行領取獎金。直到消費者驚覺沒收到訂購商品報案，彩券行名下帳戶就會被列為警示帳戶，淪為詐欺共犯。

刑大指出，全案經偵五隊15分隊立案偵辦，運用165反詐騙平台大數據資料、金流資料，抽絲剝繭分析，追查出主嫌蔡男竟同時涉及其他詐欺案遭通緝。幸專案人員調閱監視器畫面、住宿資料，逐一過濾分析，研判蔡嫌可能躲藏地點後，終於在4月14日拘提到案，全案依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1110419