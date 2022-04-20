最高法院法官助理確診 全院大清消

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最高法院一名法官助理得知家人確診後，自行前往檢測，20日被通知確診COVID-19，院方獲報已針對法助辦公室及相關空間進行消毒作業，傍晚下班後將也會展開全院大清消。（最高法院提供）中央社記者蕭博文傳真 111年4月20日

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（中央社記者蕭博文台北20日電）最高法院今天表示，一名法官助理得知家人確診後，自行前往社區採檢站檢測，今天被通知確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），院方已展開清消作業。

最高法院表示，確診法官助理的胞弟曾於16日、17日晚間到法官助理家居住，且使用同一衛浴設備及進餐；法官助理的胞弟19日上午確診，法官助理同日上午7時30分獲悉，即未到院上班，並至社區採檢站採檢。

最高法院指出，法官助理今天被通知確診，院方接獲通報後，隨即通報司法院，並對這名法助的辦公室同事及密切接觸的科室人員進行快篩，全數呈陰性反應；與確診法助同辦公室的人員並立即居家辦公。

此外，最高法院今天上午已對法助辦公室及相關空間進行消毒作業，傍晚下班後將針對全院進行大清消。（編輯：張銘坤）1110420

最高法院指出，一名法官助理20日被通知確診，院方獲報後，隨即通報司法院，並對這名法助的辦公室同事及密切接觸的科室人員進行快篩，全數陰性；與確診法助同辦公室的人員並立即居家辦公，院方也展開清消作業。（最高法院提供）中央社記者蕭博文傳真 111年4月20日