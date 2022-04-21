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RCA第2波工傷求償案 二審改判賠16億6740萬元
首頁 / 社會

中市移動式測照執法 交通違規舉發逾11萬件

2022/4/21 11:30
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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市警察局在易肇事路段實施移動式測照執法，市警局今天指出，今年以來已舉發違規超速11萬8333件，其中以北屯區文心路四段的3431件為最高，提醒駕駛人注意。

台中市警察局發布新聞稿指出，今年1月至3月轄內易肇事、易超速違規熱點，發現在北屯區文心路四段發生交通事故116件、較去年同期增加12件，增幅11.5%；其次為東區旱溪西路一段發生交通事故37件、較去年同期增加12件，增幅48%。

警方指出，包括西區民權路、豐原區豐勢路二段、大甲區經國路、南區建國北路一段、大里區中投東路三段等路段交通事故件數也有上升趨勢，為有效防制交通事故，均列為加強執法的重點路段。

對於易超速違規熱點，警方採不定時、不定點規劃移動式測速照相取締勤務，警方統計指出，今年實施以來，移動式測速照相取締情形共舉發違規11萬8333件。

警方進一步分析表示，其中以北屯區文心路四段取締超速違規3431件為最高，其次依序為東區旱溪西路一段取締超速違規3306件、西區民權路取締超速違規2461件。

警方強調，有執行測速照相的地點前，都有依規定設置「警52」測速取締標誌，提醒並警示來往用路人前有測速照相執法，請民眾遵守路段速限行駛，保障用路安全。（編輯：謝雅竹）1110421

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