居隔國中生外出鬥毆 新北將裁罰至少20萬

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市三峽警分局今天表示，吳姓國中生因違反居家隔離，涉嫌擅自外出參與鬥毆，已移送裁罰；衛生局說，依規定將可處罰新台幣20萬元至100萬元，將等結束居隔後進一步調查。

新北市政府衛生局今天上午表示，這起違反居家隔離案件，警方調查後移送到衛生局，依「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，居家隔離者有擅自外出或其他違規情節，可處新台幣20萬至100萬元罰鍰；將等吳男結束居隔後，進一步調查釐清。

警方今天表示，4月24日晚上接獲報案指稱，三峽區二鬮路的公園前有人打架；不過，員警出動後到場發現，打架者都已離開現場，留下受傷的詹姓國中生，與證人蘇姓男子。

警方說，初步調查詹姓男子日前於三峽區的某國中上課期間，調侃另外一名男子因居家隔離外出遭新北市府衛生局開罰。這件事後來被隔壁班的曾姓學生聽到後，號召蘇男、吳男等共9名男女學生，騎機車前往公園毆打被害人詹男。

警方說，詹男頭部外傷、背部與臀部受傷，由家屬載送至恩主公醫院就醫，無生命危險，並於完成包紮後，至警方釐清案情、製作筆錄提出傷害、恐嚇告訴。

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警方說，調閱監視器畫面，循線通知曾男等8人到案說明，查扣棍棒、摺疊刀；8人都坦承涉案毆打過程，警詢後依傷害、恐嚇、妨害秩序罪嫌，函送新北少年法庭偵辦。

另外，因吳男目前是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）列管居家隔離對象，暫時無法通知到案。因吳男違反居家隔離規定外出參與鬥毆，三峽警分局製作「違反傳染病防治法案件處理紀錄表」函請新北市衛生局裁罰。（編輯：李錫璋）1110427