刑事局公布首季高風險賣場前五名 東森購物居首

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）刑事局指出，統計今年首季受理解除分期付款詐騙案，高風險賣場前五名依序為「東森購物、誠品書局、遠傳friDay購物、蝦皮購物、金石堂」，呼籲民眾提高警覺。

刑事局今天發布新聞稿表示，統計今年第一季受理解除分期付款案件中，高風險賣場前五名排名分別為「東森購物」有529件、「誠品書局」有240件、「遠傳friDay購物」有143件、「蝦皮購物」有125件，以及「金石堂」有90件。

刑事局分析，「解除分期付款」詐騙手法通常是歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫，以竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等，然後再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM、購買遊戲點數或網路匯款來解除設定詐財。

為防範此類詐騙手法，刑事局表示，除每日提醒高風險電商加強資安防護，並彙整電商業者因個資外洩仍需負損害賠償責任的判決案例，促請高風險電商落實資安防護。

此外，刑事局除每週都會針對被害件數逾5件的疑似個資外洩電商發函通知，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至晚間10時等相關作為範例、簡訊範例供參考。

同時，更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。

刑事局指出，也會透過165各宣導管道（165全民防詐網、臉書粉絲專頁及警政服務APP）定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙；同時彙整案件情資，交由專責單位循線追查可疑犯嫌。（編輯：李亨山）1110501