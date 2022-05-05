警辦案被關鐵捲門 萬華分局：將黃嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）北市萬華區日前傳疑有持槍押人事件，警方立即趕至1間開發公司調查，卻因鐵捲門持續降下造成1警暫留門內，後經同意入內查看並無上述情事，但將黃姓男員工依涉妨害公務偵辦。

聯合報報導，萬華區1月發生一起疑似擄人案件，轄區警方獲報到場尋人，卻被開發公司關鐵捲門阻擋，導致警員被逼「鑽狗洞」，雙方僵持，最後找消防隊破門才得以進入，事後警分局高層到場關切，遭質疑遇事就輕輕放下。

對此，台北市警察局萬華分局今天對外說明，轄下龍山派出所1月17日清晨5時57分接獲110報案，指有民眾稱女性友人和男友在貴陽街一帶遭人持槍押走等情事，立即調派線上警力前往查處。

員警在案發處附近搜尋時，行經西園路一處開發公司時認為有異，見其正降下鐵捲門，3警隨即俯身進入，其中2警見鐵捲門持續降下而先行退出門外，另1名廖姓員警則留在鐵門及玻璃門間。

警方現場先利用甩棍並徒手支撐避免鐵門關閉，並隔上鎖玻璃門和公司內的黃姓男員工對話，要求他開門協助調查，但黃男稱不清楚有妨害自由情事並要求員警出示搜索票才能進入，還說鐵捲門因警方拉扯、故障而無法操控。

員警於玻璃門外持續與黃男溝通要求開門，警方隨後在上午6時53分許經公司在場人同意後入內查看，看見報案人所稱的黃姓女友人及其陳姓男友確實在公司後方泡茶區，但兩人都說是和友人李男討論工地福利社經營事宜，且由李男的柳姓男司機接送他們過來，並無遭強暴脅迫和持槍、妨害自由等情形，只因黃女擔心無法離開現場才委由友人報案。

員警現場查看公司錄影監視器，陳男下車時因腳傷而由柳男攙扶入內，並無受強押情事，檢視內部監視器影像也只見陳男、黃女和李男在泡茶區交談，過程未見持槍或妨害自由等不法具體事證，員警抄登現場人身分後，便將陳男、黃女及關係人李男、柳男等帶回所製作筆錄、釐清案情。

由於現場處理員警對是否構成妨害公務存有疑義，所以第一時間未將黃男以現行犯逮捕，但事後認為他可能有故意不開鐵門之意，經再檢視值勤影像及現場執勤員警報告書，認為不排除黃男有妨害公務的疑慮，便通知黃男到案說明並依涉妨害公務罪偵辦。

同時，連同陳男疑似遭妨害自由情事的相關卷證、監視器影像一併函送台北地檢署偵辦。

萬華分局說，本案全程均依法處置，現場帶回相關人等說明釐清，且依相關人等筆錄、現場監視器影像、值勤秘錄器影像等證據辦理移送，並無輕放情事。（編輯：李亨山）1110505