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6潛水客遭風浪帶離 澎湖岸巡運補途中救起

2022/5/7 16:38（5/7 16:41 更新）
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澎湖第七岸巡隊7日執行離島運補作業返航途中，於望安鋤頭嶼0.8浬處發現6名潛水客載浮載沉，經了解發現6人是在東吉嶼參加船潛活動時遭海流帶離而漂流，海巡人員也順利將潛水客全數救起，並平安送回馬公。（澎湖第七岸巡隊提供）中央社 111年5月7日
澎湖第七岸巡隊7日執行離島運補作業返航途中，於望安鋤頭嶼0.8浬處發現6名潛水客載浮載沉，經了解發現6人是在東吉嶼參加船潛活動時遭海流帶離而漂流，海巡人員也順利將潛水客全數救起，並平安送回馬公。（澎湖第七岸巡隊提供）中央社 111年5月7日
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（中央社澎湖縣7日電）澎湖第7岸巡隊今天執行離島運補作業時，在鋤頭嶼附近救起6名遭湍急海流帶離而漂流的潛水客，其中1人疑似稍有體力不支，所幸都無大礙。

海委會金馬澎分署發布新聞指出，第7岸巡隊今天委託澎湖籍「幸福時光」客船執行澎湖望安等3離島運補作業時，在返航途中，於望安鋤頭嶼0.8浬處發現有6名潛水客（5男1女）在海中載浮載沉，經前往了解，發現這6人是在東吉嶼參加船潛活動時，遭湍急海流帶離而漂流。

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由於海上風浪不佳，相關救援人員不敢大意，在中午順利將潛水客全數救起，並平安送回馬公。這6人並未受傷，僅其中1人體力稍不繼，岸巡在救起後給了必要的協助與休息，返航後也都逐漸恢復。

澎湖岸巡隊表示，澎湖海域今天風浪增強，民眾從事海邊或水上活動，要注意周遭環境，以免發生危險，岸巡執勤人員也隨時掌握港區或岸際狀況 ，以利在最短的時間展開救援或查緝不法等。（編輯：謝雅竹）1110507

6名潛水客7日在東吉嶼南方海域參加船潛活動，意外遭湍急海流帶離，所幸及時被執行運補作業返程的岸巡人員發現救起，6人雖受驚嚇但並未受傷。（澎湖第七岸巡隊提供）中央社 111年5月7日
6名潛水客7日在東吉嶼南方海域參加船潛活動，意外遭湍急海流帶離，所幸及時被執行運補作業返程的岸巡人員發現救起，6人雖受驚嚇但並未受傷。（澎湖第七岸巡隊提供）中央社 111年5月7日
喜好潛水的5男1女共6名潛水客，7日在望安東吉嶼南方海域參加船潛活動時，意外遭湍急海流帶離，所幸及時的被岸巡租用的民船救起，平安送回馬公。（澎湖第七岸巡隊提供）中央社 111年5月7日
喜好潛水的5男1女共6名潛水客，7日在望安東吉嶼南方海域參加船潛活動時，意外遭湍急海流帶離，所幸及時的被岸巡租用的民船救起，平安送回馬公。（澎湖第七岸巡隊提供）中央社 111年5月7日
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