台大研究生八仙山溯溪 母親節失足摔落邊坡不治

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一行10人的溯溪團8日到台中市和平區八仙山的十文溪溯溪，其中1名男子不慎跌落邊坡，消防人員到場用擔架將人抬下山送醫，急救後宣告不治。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月8日

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）國立台灣大學登山社24歲蔡姓研究生，今天前往台中市和平區十文溪溯溪，不慎跌落20公尺深邊坡，當場已無呼吸心跳，緊急送醫，宣告不治。

台中市政府消防局今天下午2時接獲民眾通報，在和平區八仙山的佳保溪與十文溪匯流處，往十文溪方向約260公尺處，有民眾溯溪時，不慎跌落邊坡20公尺處，立刻派員前往搶救。

警方初步調查，一行10人為台灣大學登山社學生，成員有大學生，蔡男為研究生。起先在八仙山國家森林遊樂區出入口並未發現一行人入山資料，後經詢問，得知他們在昨天上午已自八仙山國家森林遊樂區購票進入，先溯溪到山上紮營，今天早上溯溪下山。

消防人員指出，到場時蔡男已被同行友人自溪水撈起，當場已無生命跡象，友人立刻對男子實施急救，消防人員到場用擔架將人抬下山並送醫。蔡男到院時已無呼吸心跳，經院方搶救後，宣告不治。

蔡男因頭部受到重擊，到院前已無呼吸心跳，搶救後不治，警方將報請檢察官相驗。（編輯：黃世雅）1110508