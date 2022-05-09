司機內急忘拉手剎車 大客車撞變電箱釀307戶停電

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桃園市警察局蘆竹分局9日表示，57歲藍姓男子因尿急將大客車臨停路旁公車招呼站，但疑因忘記拉手剎車，導致車輛自行滑動撞壞路邊變電箱，造成附近約307戶停電，台電人員已前往搶修。（桃園市警局蘆竹分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年5月9日

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市蘆竹區今天傍晚發生客運車禍，由藍姓男子駕駛的大客車臨停路旁到超商上廁所，疑似忘記拉手剎車導致車輛失控撞上路邊變電箱，造成周圍307戶停電，台電已派員搶修。

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桃園市警察局蘆竹分局表示，初步調查，57歲的藍姓男子於下午5時30分許，因為尿急將大客車臨停六福路近長興路口的公車招呼站，下車到對面超商上廁所，但疑因忘記拉手剎車，導致車輛自行滑動約50公尺後，撞壞路旁3處變電箱，警方獲報到場對駕駛實施酒測，但男子並未喝酒，幸好事發當時車上沒有乘客、駕駛也未受傷。

台電桃園區營業處表示，由於配電設備遭大客車撞毀，導致南臨二次變電所下午5時34分第55饋線小環路跳脫，造成五福路、六福路附近約307戶停電，事故發生後已派員前往現場搶修，預計晚間11時復電。（編輯：李錫璋）1110509