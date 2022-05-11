南投地檢查無他殺嫌疑 埔里臥龍洞3人上吊結案

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）范姜姓男子、郭姓男子、王姓女子被發現在臥龍洞上吊亡，南投地檢署查出死者生前都飲酒併用鎮靜安眠藥物，且顱內及體腔無出血，調查結果無他殺、無教唆或幫助他人自殺嫌疑。

互相認識的32歲范姜姓男子、郭姓男子、王姓女子陸續被發現在埔里鎮祕境「臥龍洞」上吊身亡，案件當時引發社會關注，南投地方檢察署調查結果出爐，全案無他殺嫌疑，也無教唆或幫助他人自殺嫌疑，已結案，死者生前涉強制、恐嚇取財、傷害等罪嫌，因被告都已死亡，依刑事訴訟法第252條，3人不起訴確定。

南投地方檢察署今天透過新聞稿表示，今年1月1日、5日分別接獲南投縣警察局埔里分局報驗陳屍埔里鎮臥龍洞古道的范姜姓、郭姓、王姓死者，經法醫師解剖，發現死者外觀都僅有上下肢體表局部擦傷及鈍性傷，為體表傷，吻合陳屍地點環境可造成傷害，顱內及體腔內都未見出血，無他人傷害事證。

南投地檢署指出，死者解剖發現頸部索溝皮膚及顯微鏡檢查都具生前反應；死者毒藥物檢驗出酒精及鎮靜安眠藥物，血液中酒精濃度為微醺狀態至酩酊初期，未達喪失理智或無意識程度，鎮靜安眠藥物佐沛眠（Zolpidem）都檢出濃度超出一般治療劑量。

檢方查出，3名死者都未罹患致命疾病，生前飲用酒精性飲料合併使用鎮靜安眠藥物，更強化鎮靜效用，3名死者生前以繩索縊頸，呼吸道壓迫後致肺臟氣腫變化，最終因缺氧死亡。

檢方調查發現，范姜姓死者去年12月28日中午曾獨自進入埔里鎮中山路某便利商店買酒，且採集范姜姓死者頸部繩結、口中菸蒂生物跡證、指甲，經比對與范姜姓死者相符，並無郭姓、王姓死者或他人DNA。

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南投地檢署指出，范姜姓死者陳屍處繩索是一端綁在低處樹木，另一端繞過高處樹木垂掛，所穿衣物未發現有何擦損或殘留大量土壤情形，可排除范姜姓死者是遭他人吊起的可能；另郭姓、王姓死者手掌也無摩擦繩索痕跡，因此，全案調查結果為無他殺、無教唆或幫助他人自殺嫌疑。（編輯：陳仁華）1110511

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