學經歷完整、深獲檢察官信賴 張斗輝掌高檢署

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（中央社記者蕭博文台北13日電）法務部今天公布新檢察長人事案，法務部常務次長張斗輝將接任台灣高等檢察署檢察長。法務部長蔡清祥表示，張斗輝學經歷完整且經驗豐富，期望他帶領檢察機關完成打擊犯罪使命。

因應新任檢察總長人事案、3名檢察長任期即將屆滿、出缺，法務部長蔡清祥自檢察官人事審議委員會提出的12人入圍名單中圈選6人，連同現任檢察長進行通盤調動，名單今天出爐。

法務部提供的資料指出，張斗輝自台灣大學法律系畢業、司法官訓練所20期結業，曾任一審法官、一二三審檢察官或主任檢察官、一二審檢察長、法務部主任秘書與次長，具備學識、專業、辦案、行政、政策貫徹、領導統御等各方面能力。

此外，張斗輝在檢察官協會今年舉辦的新任總長推薦票選活動中排名前3，深獲檢察官普遍信賴，蔡清祥因此借重張斗輝的完整學經歷及豐富實務經驗，希望張斗輝本著司法為民及打擊犯罪的使命，帶領一、二審檢察機關繼續向前邁進。

另一方面，蔡清祥認為，現任廉政署長鄭銘謙（26期）在署長任內高度敬業，在清廉印象指數、賄賂風險指數等國際評比中屢創佳績，考量他曾任雲林、台南地檢署檢察長，本次為初派二審，因此循例派往福建高等檢察署金門檢察分署擔任檢察長。

新任新北地檢署檢察長毛有增（30期）部分，蔡清祥考量他辦案資歷完整，更曾於檢察、調查、廉政、行政執行4大系統歷練，並考慮他過去曾任新北檢檢察官、主任檢察官，熟悉新北檢業務，因此委以新北檢檢察長重任。

此外，現任台中高分檢檢察官郭景東（36期）具有相當辦案經驗，也曾任台中地檢署襄閱主任檢察官；蔡清祥看重郭景東平日在工作崗位上認真稱職，是默默做事、認真努力的檢察官，因此派任金門地檢署檢察長，展現對於大多數戮力從公而不善交際的檢察官一種肯定及鼓勵。

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法務部指出，現任高雄高分檢檢察官黃元冠（37期）派駐廉政署南調組組長期間，以身作則，率領辦案同仁屢破貪瀆案件，曾創下聲押成功率百分百佳績，足堪檢察官典範，因此派任連江地檢署檢察長。

新任屏東地檢署檢察長陳盈錦（33期）部分，法務部表示，陳盈錦去年主動回任一審擔任檢察官，呼應一二審人事活化及經驗傳承的人事政策，在一審檢察官期間表現穩健，蔡清祥為落實拔擢一審優秀檢察官擔任檢察長，將他派往屏東地檢署，成為從一審檢察官直接派任地檢署檢察長的首例。（編輯：張芷瑄）1110513