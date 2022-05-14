更多編輯台推薦新聞：
人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒
國際

人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

國道3號嘉義段南北向10車連環追撞 1死6傷

2022/5/14 10:59（5/14 11:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣14日電）國道3號北上292公里處昨晚發生連環追撞事故，國道警察第八大隊今天表示，北上車道事故因呂姓男駕駛噴飛至南下車道也造成追撞，共波及10輛車，造成36歲呂男死亡、6人受傷送醫。

國道警察第八大隊今天發布新聞訊息指出，國道3號北上292公里處昨天晚上8時5分左右發生連環車禍，59歲洪男駕駛自小客車行駛中線車道撞擊前方一輛自小貨車後，停在中線車道，遭36歲呂男駕駛的自小客車追撞。

36歲呂男自小客車在追撞後，停在內側車道，連續被34歲呂姓、62歲鄭姓男駕駛的自小客車高速衝撞，呂男當場遭噴飛至南下車道內側路肩，又造成南下5輛自小客車追撞，呂男送醫急救仍不治。

警方指出，這起國道3號嘉義路段南北向各5輛車輛連環追撞事故，造成北上車道呂男死亡、3人受傷及南下3人受傷送醫。全線於昨天深夜11時15分恢復通車。

國道警察指出，駕駛行車應保持安全距離，若發生輕微事故而無人傷亡且車輛尚能行駛，應先拍照或錄影標繪車輛位置及現場痕跡證據後，再將車輛開至不妨礙交通處所，以防制第二次事故發生。（編輯：卞金峰）1110514

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族