國道3號嘉義段南北向10車連環追撞 1死6傷

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（中央社記者黃國芳嘉義縣14日電）國道3號北上292公里處昨晚發生連環追撞事故，國道警察第八大隊今天表示，北上車道事故因呂姓男駕駛噴飛至南下車道也造成追撞，共波及10輛車，造成36歲呂男死亡、6人受傷送醫。

國道警察第八大隊今天發布新聞訊息指出，國道3號北上292公里處昨天晚上8時5分左右發生連環車禍，59歲洪男駕駛自小客車行駛中線車道撞擊前方一輛自小貨車後，停在中線車道，遭36歲呂男駕駛的自小客車追撞。

36歲呂男自小客車在追撞後，停在內側車道，連續被34歲呂姓、62歲鄭姓男駕駛的自小客車高速衝撞，呂男當場遭噴飛至南下車道內側路肩，又造成南下5輛自小客車追撞，呂男送醫急救仍不治。

警方指出，這起國道3號嘉義路段南北向各5輛車輛連環追撞事故，造成北上車道呂男死亡、3人受傷及南下3人受傷送醫。全線於昨天深夜11時15分恢復通車。

國道警察指出，駕駛行車應保持安全距離，若發生輕微事故而無人傷亡且車輛尚能行駛，應先拍照或錄影標繪車輛位置及現場痕跡證據後，再將車輛開至不妨礙交通處所，以防制第二次事故發生。（編輯：卞金峰）1110514