更多編輯台推薦新聞：
曾俊欣搶下法網會內賽門票 台灣男網史上第4人
運動

曾俊欣搶下法網會內賽門票 台灣男網史上第4人

中小學實體課停不停？各縣市措施一次看
生活

中小學實體課停不停？各縣市措施一次看

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台北轉運站內打翻水致人摔傷 男子判賠21.6萬元

2022/5/21 11:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北21日電）何姓男子在台北轉運站內打翻水未及時處置，導致小跑步經過的陳姓男子滑倒受傷。案經陳男求償，士林地院日前判何男應賠償看護費與精神慰撫金共新台幣21萬6000元。

全案起於民國109年7月30日上午，何姓男子在台北轉運站1樓大廳19號售票櫃檯前，不慎打翻保溫水瓶致地面濕滑；約3分鐘後，陳姓男子小跑步經過，因而打滑摔倒，受有左側髕骨橫斷移位閉鎖性骨折傷害。

陳姓男子對何姓男子提出過失傷害告訴，士林地方法院去年判處何男有期徒刑3月，得易科罰金確定。

陳男並提起刑事附帶民事訴訟，請求何男與經營管理台北轉運站的萬達通實業股份有限公司，連帶賠償66萬餘元，士林地院日前作出一審判決。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

判決指出，台北轉運站的清潔人員確實每2小時清潔1次，每天並由主管巡查3次；案發當時，何男打翻保溫水瓶後未處理也沒告知現場清潔人員，萬達通公司人員並無管理不當或接獲通報而未立即處理的怠惰或疏失，免負賠償責任。

法官認為，何姓男子因過失而不法侵害陳姓男子，審酌陳男傷勢不輕，且必須接受手術、復健、由他人看護，判何男應賠償精神慰撫金15萬元、看護費用6萬6000元。可上訴。（編輯：方沛清）1110521

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族