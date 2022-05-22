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臉書社團賣快篩試劑遭檢舉 北市警逮人送辦開罰

2022/5/22 10:16
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（中央社記者劉建邦台北22日電）29歲盧姓男子在臉書社團貼文賣快篩試劑，民眾發現向北市警檢舉，警方獲報後赴雙方交易地點，當場查獲盧男販賣快篩試劑，訊後依違反醫療器材管理法函送衛生局開罰。

台北市警察局萬華分局今天召開記者會，龍山派出所副所長馬秋揚指出，昨天下午2時30分獲報，民眾發現有網友在當地臉書（Facebook）社團內貼文兜售COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑。

警方表示，報案民眾告知已跟販售快篩試劑網友私訊相約在廣州街附近面交，派員到場發現，雙方正在交易，並從盧男身上查獲一盒快篩試劑，把人帶回偵辦。

盧男供稱，快篩試劑是友人贈送，以每小盒新台幣160元透過網路販售，但不清楚透是違法行為。警訊後依違反醫療器材管理法函送台北市衛生局裁處。

萬華分局呼籲，快篩試劑是第三級醫療器材，非醫療器材商或藥局不得販售，且未開放可在網路販售，擅自出售依法可處新台幣3萬元以上、100萬元以下罰鍰，請勿以身試法。（編輯：陳仁華）1110522

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