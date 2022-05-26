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台中榮總停車場死亡車禍 行人卡車底搶救不治

2022/5/26 17:46（5/26 17:51 更新）
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台中榮民總醫院停車場26日下午發生行人遭自小客車撞上卡在車底事故，消防獲報出動搶救，但受困車底的李姓男子救出已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫仍傷重不治。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月26日
台中榮民總醫院停車場26日下午發生行人遭自小客車撞上卡在車底事故，消防獲報出動搶救，但受困車底的李姓男子救出已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫仍傷重不治。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月26日
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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市吳姓男子今天下午開車準備出台中榮民總醫院停車場時，不慎撞上行人李男，李男被卡在車底，消防局到場協助脫困，但送醫後仍傷重不治，事故原因仍待調查釐清。

台中市消防局今天發布新聞訊息指出，下午2時27分獲報，台中榮民總醫院停車場有行人遭自小客車撞上卡在車底，出動消防車與救護車、消防人員10人前往搶救。

消防人員到場時發現一名男子受困車底，經使用油壓撐開器搭配枕木及油壓破壞剪，順利將男子救出，但已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫後仍傷重不治。

台中市警察局第六分局初步調查，49歲吳男駕駛自小客車要出停車場時，疑因視線不良，未注意到47歲李男經過，不慎撞上。

警方指出，吳男經呼氣酒測未酒駕，警方將報請檢察官相驗死者遺體，事故原因仍待調查釐清。（編輯：唐聲揚）1110526

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