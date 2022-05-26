苗栗少年無照酒駕自撞 同車友人喪命PCR陽性

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苗栗縣消防局26日下午獲報頭份市中華路發生車禍，現場為自小客車自撞中央分隔島，救護人員到場時，已有2名傷者自行脫困，另有1名男子OHCA（到院前心肺功能停止）受困，救出後送醫仍傷重不治，警方調查駕駛為17歲孔姓少年，不僅是無照駕車還酒駕。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月26日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗頭份市中華路今天發生轎車自撞事故，造成1死2傷，警方調查駕駛為孔姓少年，不僅無照駕車還酒駕，同車1名友人在撞擊瞬間已無生命跡象，送醫不治，經PCR採檢陽性確診。

苗栗縣消防局下午4時45分接獲報案稱，頭份市中華路發生車禍，現場為自小客車自撞中央分隔島，救護人員到場時，已有2名傷者自行脫困，另有1名男子OHCA（到院前心肺功能停止）卡在副駕駛座，經救難人員利用器材撐開扭曲變形車體協助脫困，3人均送往為恭醫院救治。

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警方調查，車內3人分別為孔姓駕駛（17歲）、古姓男子（27歲）及高姓男子（19歲）。其中到院前已無生命跡象的高男，經搶救仍宣告不治，且PCR採檢結果呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性確診，至於孔姓少年和古男皆為陰性。

警方指出，孔姓少年無照駕車，沿頭份市中華路由北往南方向行駛，行經肇事地點，接連撞斷燈桿及中央分隔島路樹，車上3人均有喝酒，其中駕駛孔姓少年酒測值0.40mg/L，因受傷仍在醫院接受治療，詳細事故原因仍待釐清，後續依過失致死等罪嫌依法偵辦。（編輯：張雅淨）1110526