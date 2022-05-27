台南男子網戀遭詐50萬元 再欲匯款被警方攔阻

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南39歲工廠保安張姓男子在交友軟體認識女網友僅1個月，未見過對方就匯新台幣50多萬元要共同經營網拍，昨天又準備匯款50萬元給對方購屋時，所幸被警方攔阻。

台南市警局永康分局警員今天告訴中央社記者，永康區張男1個月前在交友軟體Tinder認識女網友「蘇雅詩」，彼此加LINE相談甚歡，以男女朋友相稱，不久蘇女邀他共同經營網拍，保證穩賺不賠，張男信以為真，先匯款新台幣50多萬元給對方。

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蘇女昨天再宣稱購屋需要50萬元頭期款應急，張男得知後到銀行準備匯款，行員眼見可疑，通報警方，警員趕到攔阻，才讓張男恍然大悟這只是一場愛情騙局。

警方提醒，詐騙集團擅長利用正妹相片上網交友，讓男網友陷入戀愛錯覺，誘使下載、註冊交友APP或網站，再以客服名義要求付費申辦會員或開通聊天功能，詐騙男網友金錢後關閉相關交友平台，被害人連「正妹」都沒見到就損失大筆錢財。（編輯：郭諭儒）1110527