端午節將至 移民署多語宣導防非洲豬瘟郵包新制

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）為防堵非洲豬瘟，農委會公告豬肉違規郵包可罰收件人。因端午節將至，移民署今天說，外籍移工常藉郵包寄送家鄉食品來台解鄉愁，特別製作4國語言圖卡宣導勿郵寄豬肉製品入境。

移民署今天發布新聞稿表示，最近郵政和檢疫機關多次查獲國際郵包並檢出含有非洲豬瘟病毒的肉製品，考量國際非洲豬瘟疫情仍嚴峻，農委會日前也新增尼泊爾為近3年發生非洲豬瘟國家。

同時，公告違規郵包裁罰新措施，自今年5月20日起，首次經查獲確認，將處郵包收件人罰鍰新台幣20萬元，第2次以上則處100萬元。

移民署指出，端午節將至，在台新住民和移工每逢佳節有感思鄉情懷，經常會透過郵包及快遞寄送家鄉食品、食材來台，為守護國內豬肉產業，近日也持續透過多元管道和製作多語（中、英、越、泰）圖卡方式，向新住民及移工朋友加強宣導。

由於泰國、越南、中國大陸、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓、韓國等為非洲豬瘟疫區，移民署提醒，若從上述國家攜帶、郵寄（快遞）應景肉品或含肉類加工食品來台，除寄件人有相關罰則外，收件人也會視違規次數裁罰20萬元或100萬元不等金額。

移民署呼籲，新住民及移工應勸導家鄉親友，勿郵寄含有肉類製品的端午節應景食品入境，以免因此被重罰。

根據移民署協助相關機關查察非洲豬瘟統計資料顯示，去年已累計查獲來源不明豬肉或肉製品128件、重約1252公斤，其中有7件驗出非洲豬瘟病毒陽性，將持續透過網路社群、外來人口LINE群組等多元管道加強宣導違規郵包裁罰新措施。（編輯：張銘坤）1110527