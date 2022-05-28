網傳「很多孩子走了」 調查局溯源釐清中

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（中央社記者蕭博文台北28日電）網路流傳「很多孩子走了」等相關貼文，行政院長蘇貞昌今天上午表示，這種不實謠言，內容相近類似，都有相近團體明顯操作痕跡，會究責查辦。調查局回應，已溯源釐清中。

藝人郭彥均25日在社群網站臉書（Facebook）分享與醫護朋友對話，對方稱醫護4月5日起就都沒休息，天天在病房救人，但小孩越來越慘，「看到這麼多孩子就這樣走了」；這篇貼文引發爭議。

行政院長蘇貞昌稍早說，這種不實謠言，內容相近類似，都有相近團體明顯操作痕跡，非常不法、不宜，引起社會恐慌大可不必，會究責查辦。

此外，台灣資訊環境研究中心昨天在臉書表示，25日到26日至少25個臉書粉絲專頁發布「很多孩子走了！」貼文，內容完全相同；其中19個粉專貼文發布時間是下午3時31分，不到10秒內「群聚發文」，貼文內容完全相同，且貼文首則留言都是內容農場的文章連結。

法務部調查局對此回應，郭姓人士張貼「看到這麼多孩子就這樣走了」訊息，與目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病況事實有所出入，不無觸犯相關法令之虞，將衡諸主觀犯意及客觀事實予以釐清。

調查局表示，該則訊息疑似遭受內容農場廣泛散布，資安工作站已溯源追查中，因內容農場文章內容多元，是否涉及操作特定議題，將視追查情形有無協力共同造假或來自境外勢力介入操作，如有涉嫌觸犯相關法律，定將依法查辦。

調查局並呼籲國人值此全民共同抗疫之際，切勿轉傳未經查證的不實訊息，以免誤蹈法網並影響防疫政策施行。（編輯：李亨山）1110528