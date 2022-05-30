涉仲介台灣女子赴美賣淫 3嫌一審獲緩刑

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（中央社記者劉世怡台北30日電）林姓女子等3人涉嫌仲介台灣女子赴美賣淫，檢方依妨害風化罪嫌起訴。一審台北地院今天判林女6月徒刑、陳姓和林姓男子各4月，3人均緩刑，須付公庫5萬元至10萬元，可上訴。

刑事局與美國在台協會（AIT）去年2月間宣布合作破獲跨國色情媒介集團，查出林姓女子等3人涉嫌仲介台灣女子赴美賣淫。

刑事局當時召開記者會表示，2020年接獲AIT通知，多名台灣籍女子涉嫌利用免簽證赴美從事性交易，隨即布線查緝，並啟動「台美共同預防及打擊重大犯罪機制」偵辦。

刑事局查出，林姓女子、陳姓男子、林姓男子等3人涉嫌組織跨國色情媒介集團，自2018年起，仲介約50名台灣籍女子到美國加州等地從事性交易。警方赴林姓女子在台北市萬華區住處搜索，搜出美國通關指導手冊、帳冊、客戶資料等，依妨害風化罪嫌將林姓女子等3人移送北檢偵辦。

北檢起訴指出，林姓女子等人透過網路、臉書刊登徵人廣告，對應徵者表示工作為赴美國、加拿大等國從事伴遊、陪酒或性交易，短期即可獲取高額小費及性交易代價，且可自由選擇是否從事性交易。

林姓女子等人待應徵者同意後，即協助訂購機票、辦理簽證，由人在國外綽號GTO Kevin的男子負責接應、安排住宿，每次性交易向男客收取1小時400至500美元或290至320加幣，應召女子實得6成。

檢察官認為，林女等3人涉犯刑法妨害風化罪的意圖使女子與他人為性交之行為而容留、媒介以營利罪嫌，提起公訴。案件由台北地方法院審理，今天宣判。（編輯：李錫璋）1110530