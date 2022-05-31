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王忠義被控弒母2次無罪後 更二審改判1年2月

2022/5/31 11:06
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（中央社記者蘇木春台中31日電）王忠義遭控殺害父母案，被控殺父部分無罪確定；弒母部分經判2次無罪後，台中高分院今天更二審改依過失致死罪，判處王忠義1年2月徒刑，可上訴。

台中高分院今天上午宣判時，王忠義未到庭聽判。法官在宣判時表示，本案檢方依殺人罪起訴，南投地院一審判處無期徒刑，在二審、更一審時，因無直接證據證明王忠義殺害母親，因此判處無罪。

法官指出，經最高法院發回更審，合議庭認為，王母有智能障礙，案發當時欲找地方在溪邊如廁，王忠義負有照顧母親的義務，卻造成王母溺斃死亡，因此變更檢方起訴法條，改依過失致死罪判處1年2月徒刑，可上訴。

全案起於民國103年間，王忠義、妻子陳麗雅被控因不堪長期照顧父親，於同年5月30日將父親強行載離醫院後，持不明鐵器敲打頭部致死，再將屍體棄置北港溪床。

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此外，王忠義夫婦又涉嫌因長期無業及積欠卡債新台幣50萬元，先在103年8月為母親投保50萬元保險，同年10月5日利用帶母親到南投縣國姓鄉種瓜溪遊玩機會，將母親推落溪中並強壓入水溺斃。

其中王妻一、二審都判無罪已確定，另王忠義被控殺父部分，一、二審也無罪確定；但弒母部分一審認定王忠義有罪，處無期徒刑，二審改判無罪，經檢方上訴最高法院，發回台中高分院審理；台中高分院更一審109年6月判王忠義無罪，後遭最高法院撤銷發回更審。（編輯：陳仁華）1110531

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