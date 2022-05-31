一場小車禍 越南女移工才知遭通報失聯又確診

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（中央社記者張榮祥台南31日電）遭通報失聯的越南阮姓女移工，昨天在台南市永康區騎機車追撞前方機車，警方獲報處理，阮女不知自己被列為失聯移工，更不知已確診COVID-19，警方訊後解送移民署台南專勤隊。

台南市警局永康分局警員今天告訴中央社記者，台南市永康區奇美陸橋昨天下午5時許發生車禍，一部電動機車追撞1部重機車，警方獲報趕往處理。

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警方調查，電動機車騎士是48歲越南籍阮姓女移工，車禍發生後，由重機車駕駛43歲翁姓男子報警，警方原以為只是單純車輛擦撞的交通事故，未料一查，阮女竟是失聯移工，原來阮女未依規定向移民署報到，阮女也不知自己被通報失聯。

因當前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，即使阮女宣稱無任何疑似確診症狀，但警方擔心阮女是黑數，還是施以快篩，結果阮女竟是陽姓反應，警方立刻啟動防疫機制，訊後將阮女解送台南專勤隊。（編輯：卞金峰）1110531