男因商業交易糾紛遭毆 警速追緝犯嫌到案

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（中央社記者黃麗芸台北31日電）北市松山區昨晚發生糾紛傷人案，36歲簡男因和42歲胡男有商業交易糾紛，雙方協商未果，簡男竟持辣椒水噴灑徒手毆打對方，胡男隨後到醫院驗傷，並向警方提告簡男涉傷害。

台北市警察局松山分局中崙所副所長陳峙穎今天對外表示，昨晚9時許接獲報案，稱轄內敦化南路一帶有發生糾紛案，立即派員火速趕往現場，但涉案人已先行駕車離去。

警方擴大調閱監視器追查並以車追人，隨後鎖定簡男涉有重嫌，經進一步了解，胡男原為公司負責人但後來將公司轉讓給簡男等人。

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簡男事後認為雙方交接仍有事項不完全，因近日相約未果，簡男昨晚便至胡男住家附近等候，隨後雙方見面商談仍未有結論，簡男一時氣憤竟辣椒水朝胡男噴灑並徒手毆打，造成其身上有擦挫傷及眼睛不適。

胡男隨後前往醫院就醫、驗傷，並向警方提出傷害告訴。警方於事發後3小時內迅速將簡男追緝到案說明，全案詢後將簡男依涉傷害罪送台北地方檢察署偵辦。（編輯：李亨山）1110531