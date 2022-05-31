被控弒母更二審改依過失致死判有罪 王忠義：有疑慮

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（中央社記者蘇木春、蕭博陽台中31日電）王忠義遭控殺害父母案，弒母部分今天更二審改依過失致死罪判1年2月徒刑，王忠義未到庭聆判；他事後說「老人家出事，我應該要負責」，但是否有刑事責任則認有疑慮。

南投縣男子王忠義遭控殺害父母案，被控殺父部分無罪確定；弒母部分，南投地方法院一審認定有罪，判處無期徒刑，高等法院台中分院二審改判無罪、更一審判無罪，台中高分院今天更二審改依過失致死罪，判處王忠義有期徒刑1年2月，可上訴。

王忠義接受中央社記者電話訪問說，從頭到尾都沒有串證，他都是誠實、案件有所本，台灣司法應該還算進步，但案件從殺人罪變成過失致死，「老人家出事，我應該要負責」，但是否有刑事責任，他認為有疑慮，司法還有進步空間；後續再與家人討論，尚未決定是否上訴。

王忠義少與信義鄉老家鄰居往來，有居民認為，天理昭彰，更二審依過失致死罪判1年2月徒刑，算是還給死者公道；曾偵辦案件的員警則說，保險理賠是全案關鍵點，偵辦過程發現許多疑點，雖然判決從無期徒刑到無罪，如今又判1年2月，仍尊重法官見解。

據了解，案發後，幾乎沒有律師敢為王忠義辯護，經法扶服務引介才找到律師協助打官司，甚至二審、更一審的律師還是無償協助，包含律師費、高鐵交通費、律師公會費等，都是律師自己支出，王忠義一毛錢都沒付，案件順利打到「無罪」後，熱血律師卻被解除委任。

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王忠義、妻子陳麗雅被控因不堪照顧父親，於民國103年5月30日將父親載離醫院後，持不明鐵器敲打頭部致死，屍體棄置南投北港溪床，及被控103年8月幫母親投保新台幣50萬元保險額後，同年10月帶母親到南投種瓜溪玩水，將母親推落溪中並強壓入水溺斃。

二審、更一審時，因無直接證據證明王忠義殺害母親，因此判無罪；更二審合議庭認為，王母有智能障礙，案發當時尋找處所在溪邊如廁，王忠義負有照顧母親義務，卻造成王母溺斃死亡，因此，變更檢方起訴法條，改依過失致死罪判處1年2月徒刑。（編輯：陳仁華）1110531